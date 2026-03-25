女子キックボクサーの木村萌那（24＝K―1ジム目黒）が25日までに自身のSNSを更新。人気キャラクターのコスプレ姿を投稿した。自身のXで「ABEMAさんの撮影でした。楽しみにしててね」と対戦型格闘ゲーム「ストリートファイターシリーズ」の人気キャラクター「春麗」のコスプレショットを投稿した。ネットでは「リアル春麗」「春麗よりキュート」「可愛すぎる！」などの声が上がった。木村は足を下ろさずに何発もサイドキッ