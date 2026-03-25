中部電力は２４日、原子力本部副本部長の専務執行役員（６５）が同日付で辞任したと発表した。社内で複数人に性的な発言を行ったとして、この日の取締役会で辞任を勧告したところ、本人から辞任届が提出された。林欣吾社長（６５）は４〜５月の月例報酬の２０％を自主返上する。中電には今月、専務執行役員の言動に対する訴えがあり、内部調査などで問題発言を確認した。被害者保護の観点から、具体的な内容は明らかにしていな