不登校の「今」にかかるお金 まずは、中学校でかかる費用以外に、不登校の現在にかかるお金の相場を見てみましょう。中学校以外の学びの場の費用中学校以外の学びやコミュニケーションの場として、フリースクールや家庭教師などを活用するご家庭もあるでしょう。費用の相場は以下をご覧ください。・フリースクール：（入会金平均額）約5万3,000円（授業料平均月額）約3万3,000円※・不登