中国のオンライン配車はすでに、単に「タクシーが捕まればよい」だけにとどまらなくなっている。「ブラインドボックス」のように、配車されるまでどんな車種か分からないという状況を打破し、車酔いする人や妊婦、高齢者、ビジネスマン、たくさん荷物を持っている人といった特別なニーズにどのように確実に対応すればいいのだろうか？ネット配車サービスの「滴滴出行」は業界初のAI配車機能「小滴」を打ち出し、人気となっている。