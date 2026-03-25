日常生活や学校の授業で見聞きする言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした脳のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、デスクワークに欠かせない道具から、算数で習う数字の分類、さらには自然界の特殊な環境や成分を凝縮したものまで、バラエティ豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成