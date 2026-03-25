都会でもアウトドアでも映えるタフなデザインスバルは2026年3月5日、BEV（バッテリー式電気自動車）「トレイルシーカー」の情報を先行公開しました。同車は、「ソルテラ」に続くトヨタ自動車との共同開発によるBEVラインナップの第2弾です。【画像】超カッコいい！ これがスバル新型「ワゴン風SUV」の姿です！ 画像を見る（30枚以上）正式発表および受注開始は同年4月9日の予定ですが、3月5日には特設サイトや開発者インタビ