「2026 F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース（以下、「F1日本グランプリ」）」の公式プロモーションイベント「F1TOKYO FAN FESTIVAL 2026」が、3月25日（水）に東京タワーで開催された。本イベントでは、ディズニーステージ「ディズニーｘF1®『Fuel the Magic』」が実施され、F1の世界観にインスパイアされた新衣装をまとったミッキーとミニーがサプライズで駆けつけた。【写真】かっこい〜！F1衣装に身を