陸上自衛隊富士駐屯地は3月25日、全裸で静岡県御殿場市内を徘徊した24歳の男性自衛官を停職4か月の懲戒処分にしたと発表しました。 停職4か月の懲戒処分を受けたのは特科教導隊に所属する男性陸士長（24）です。 富士駐屯地によりますと、陸士長は2025年5月16日午後8時半頃、御殿場市内を全裸で徘徊していたということです。 その時間、男性は勤務時間外で、「全裸で徘徊することに興味があった」と話し、反省しているというこ