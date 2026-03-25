「期待の差」に着目する銘柄選別戦略 イラン情勢を巡る緊張の高まりを受け、株価は大きく変動しています。日々伝わるトランプ米大統領の発言やイランの抗戦に関するニュースに振り回されがちですが、こうした局面こそ、株価の中長期的な方向を決める企業業績の動向を冷静に見極めることが重要です。 リスク回避の動きから株式の保有ポジションが縮小し、需給要因で一時的に株価が下押しされる場面もありますが、業績が堅調