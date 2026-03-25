皐月賞トライアルのスプリングＳを制したアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）は、出走権利を獲得した皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）へは出走せず、日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）へ直行する。２５日、サンデーサラブレッドクラブがホームページ上で発表した。前走の疲れが表面化していることと、デビュー後に骨折しているように脚元がまだ