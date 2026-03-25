日本テレビ系演芸番組「笑点」（日曜・後５時半）司会でもおなじみの落語家・春風亭昇太（６６）が２５日、復学していた東海大学人文学部を卒業し、神奈川・平塚市の同大学湘南キャンパスで行われた卒業式に出席する。式典前には同大学からニッポン放送の人気番組「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜・前１１時半）の生放送に出演し、復学してから１年半の学生生活を振り返った。同大８号館に設置された特別ブースから放送。あい