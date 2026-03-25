阪神は２５日、才木浩人投手が犯罪や事故の被害者に対して相談・支援活動を行っている民間団体「認定ＮＰＯ法人大阪被害者支援アドボカシーセンター」および「公益社団法人ひょうご被害者支援センター」に計２００万円（各１００万円）を寄付したと発表した。才木は取材に応じ、「一人の社会人というか、人として何かそういうのができたらいいなとは思っている。他にも色々計画しながらやっているので、短期的じゃなく長期的に