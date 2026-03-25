【新興国通貨】ドル人民元は朝の下げ分解消＝中国人民元 ドル人民元は、朝方イラン情勢への警戒感後退によるドル売りもあって前日終値の6.8938から6.8827まで下げるという展開が見られた。前日安値には届かず反発すると、その後のドル全般の科戻しに6.8928と朝の下げ分のほとんどを解消。 対円では前日の21.091円までの上昇から売りが入る展開。23円04銭前後でもみ合い。 USDCNY 6.8926CNYJPY23.040