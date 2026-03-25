秋田朝日放送 ３月の秋田県内金融経済概況で、日銀秋田支店は前月の判断を据え置きました。日銀秋田支店は全体判断を据え置き、１７カ月連続で「一部に弱めの動きがみられるものの、緩やかに回復している」と発表しました。 イラン情勢を受け原油価格の高騰が続くなか、県内経済への影響について「製造業は価格上昇前に原材料の在庫が潤沢にあるため足元の製造に大きな制約を及ぼしているということは限定的」また、個人消