【新興国通貨】ドルペソはやや軟調＝メキシコペソ ドルペソは17.70台推移。今週は月曜日に18.089を付けた後いったん急落し17.70前後まで。その後いったん17.90前後まで反発も、昨日中南米夕方に17.70の安値に迫り、その後17.75前後に戻してもみあい。 対円では比較的しっかり。午前中に8.963円を付け、今週の高値を更新。 USDMXN17.746MXNJPY 8.955