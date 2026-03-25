【北欧通貨】ドルクローネは振幅激しい。 ドルクローネは昨日9.7946まで上昇。今月3日以来の高値に迫った。ドルクローネは紛争を受けて3日に高値を付けた後、いったん9.4606まで下げるなど、大きなドル売りクローナ買いとなったが、その下げ分をほぼ解消する動きを見せている。その後イラン紛争警戒後退によるドル売りに9.6500前後まで大きく下げ、少し戻してもみ合い。 対円では昨日16.20円に迫る動