秋田朝日放送 去年、発足１年目で国民スポーツ大会での優勝を成し遂げたラグビー成年男子「秋田７ｓ」が県民に感動を与えたとして表彰されました。 秋田県スポーツ協会の表彰式が２４日開かれ、スポーツ振興に寄与した選手や功労者あわせて個人６２人２３団体が称えられました。このうち、県民に感動を与えた選手やチームを対象とする「人見スポーツ賞」の団体で、７人制ラグビー