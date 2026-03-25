NHKは、大谷翔平選手・山本由伸投手が所属するドジャースの開幕3連戦を、3月27日9時より生中継する。28日の第2戦は、NHK ONEでも同時・見逃し配信する。 合わせて、今シーズンからMLBデビューとなる村上宗隆選手が所属するホワイトソックス、岡本和真選手が所属するブルージェイズの開幕戦もNHK BSで生放送する。 ドジャース戦は斎藤隆、長谷川滋利。ホワイトソックス、ブルージェイ