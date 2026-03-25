イングランドの女子プロサッカーリーグ「ウィメンズスーパーリーグ(WSL)」に所属するリヴァプールFCウィメンが日本時間24日、公式インスタグラムを更新。チームの一員である長野風花選手と清水梨紗選手が女子日本代表としてAFC女子アジアカップを制覇したことを盛大に祝福しました。クラブは今回、祝福する一連の投稿でチームに合流した長野選手、清水選手をチームメートが手厚く迎える動画や写真を公開。動画はその日本代表の2人