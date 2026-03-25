日本女子プロゴルフ協会は２５日、脇元華から１６日付でトーナメント特別保障制度の申請があり、トーナメント特別保障専門委員会で承認されたと発表した。脇元は今季開幕戦前の３日にトーナメント特別保障制度が適用（理由はプライバシー保護などの観点から非公表）。その後１０日に同保障制度からの復帰が発表され、２７日から地元の宮崎で開催されるアクサレディースが今季復帰初戦となる予定だったが、２４日に大会事務局が