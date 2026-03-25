【第25話】 3月25日公開 第25話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は3月25日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」第25話を竹コミ！にて無料公開した。 第25話では、オトギリソウの試練で過去の記憶の中で最も愛しいものと再会することになる。しかし、リリーオンが見たのは、身体の元の持ち主であるレイナ姫の記憶だった。 なお、竹