日本取引所グループは後場に上げ幅を拡大している。きょう正午ごろ、２６年３月期の連結業績予想の上方修正を発表した。売上高予想を前回予想の１７６０億円から１９８０億円（前期比２２．０％増）、最終利益予想を６５０億円から７８５億円（同２８．５％増）に引き上げた。同時に期末配当予想を１１円増額の３６円としており、業況と株主還元姿勢を評価した買いが集まっている。 最近の市況動向を踏まえ、通期にお