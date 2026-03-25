ソフトバンクグループが大幅続伸、一時８．６％高の３８３３円まで上値を伸ばす場面があった。米国株市場でＡＩ関連株はひと頃の勢いがなく跛行色の強い展開となっている。ＡＩインフラへの過剰投資懸念がくすぶるなか、前週末２０日に同社は米オハイオ州で５０００億ドル規模のＡＩデータセンターへの投資計画を発表したが、全体地合い悪もあって反応は限定的だった。ただ、株価は昨年１０月２９日の最高値６