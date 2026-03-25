萬世電機が後場急動意。午後１時ごろに、未定としていた２６年３月期の期末配当予想を１５０円にすると発表。年間配当予想は２００円となり、前期実績に対して７０円の増配となることが好感されている。２６年に創業８０周年を迎えることから、記念配当４０円を期末配当で実施する。 出所：MINKABU PRESS