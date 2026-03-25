ネットプロテクションズホールディングスが大幅続伸している。この日、セレクトショップを展開するビームス（東京都渋谷区）が運営するＢＥＡＭＳ公式オンラインショップに、後払い決済サービス「ａｔｏｎｅ（アトネ）」の提供を開始したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 「ａｔｏｎｅ」は、通販・実店舗の両方で利用できる後払い決済サービス。購入者は銀行口座やクレジットカ&#