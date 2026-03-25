2026年3月、乃木坂46から小川彩、小津玲奈、長嶋凛桜、矢田萌華、櫻坂46から中川智尋、日向坂46からは大野愛実、高井俐香が高校卒業のタイミングを迎えた。学生生活とグループ活動を両立してきたメンバーにとって、高校卒業という区切りが新たな一歩に繋がることは少なくない。今年の顔ぶれを見ても、すでに前線で役割を担っているメンバーと、ここから一気に存在感を増していきそうなメンバーが並んで