ＥＮＥＯＳホールディングスが続伸。野村証券は２４日、同社株のレーティングを３段階で最上位の「バイ」で継続した。目標株価は１７８０円（従来１７７０円）に見直した。石油・天然ガス開発セグメント利益を上方修正した。原油価格上昇を受け、石油製品の需給がタイトになることで、石油製品マージンを引き上げた。原油の安定調達に不透明さは残るものの、石油製品の販売シェア首位で原油購買力での優位にあ