大岩剛監督が率いる“ロス五輪世代”U-21日本代表は25日、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで国内練習最終日の活動を行った。チームは練習終了後、遠征先の韓国に出発。27日にU-21アメリカ代表と、29日にU-23韓国代表と対戦する。最終日となる3日目はメンバー25人全員が集合。韓国出発の時間に合わせ、午前から練習をスタートさせた。ウォーミングアップを終えた後は各ポジションに分かれたところからの崩しの練習を実施。