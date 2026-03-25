ガイナーレ鳥取は25日、FW吉田伊吹とMF香取潤の負傷について発表した。両選手は手術を受けており、吉田は右アキレス腱断裂、香取は右距骨離断性骨軟骨炎と診断されたようだ。なお、ともに全治等の詳細は発表されていない。