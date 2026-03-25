【その他の画像・動画等を元記事で観る】 好評発売中の『S Cawaii! ME 2026 SPRING』（3月23日発売）。 このたび、＜通常版＞＝COVER：MAZZEL／BACK COVER：n.SSign、＜特別版＞＝COVER：原因は自分にある。／BACK COVER：吉澤要人（原因は自分にある。）×雨宮翔（GENIC）のカバーカットが一挙公開された。 なお『S Cawaii! ME 2026 SPRING』通常版および特別版は、誌面の掲載内容、および、綴じ込み付録（PRODUCE 101 J