Snow Manの佐久間大介が、3月25日に誕生日を迎えた宮舘涼太へのバースデーメッセージと仲良しツーショットを自身のXに投稿した。 【写真＆動画】佐久間大介が宮舘涼太の誕生日を祝う衣装ツーショット／「地球してるぜ」MVオフショットなど ■佐久間の祝福メッセージでは宮舘を“涼太”呼びする一言も 佐久間は「今日はうちの宮舘涼太の33歳の誕生日！！！！！！！！！」「涼太ー