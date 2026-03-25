Snow Manの阿部亮平がInstagramで、ふわふわ衣装で撮影したコマ撮り風動画を投稿した。 【動画＆写真】阿部亮平が春ルックでくるくる回るコマ撮り風動画／「BANG!!」MV公開予告ショット ■ダブルピースや片脚上げポーズなど一瞬一瞬に注目 阿部は「ある寒い日のスタンバイ中」と添えて動画を公開。 おさげ付きニット帽を被り、トップスはグレー×イエローのモヘアニット姿。ワイドな水色デニムにレモ