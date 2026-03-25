この記事をまとめると ■ホンダはアキュラRSXの開発と販売を中止することを発表した ■RSXはもともとハッチバッククーペであったがSUVとして復活することになっていた ■新たなアキュラのスポーツカーの形を提案するモデルだった 復活に失敗したアキュラRSX 2026年3月12日、ホンダは2026年以降のグローバル市場投入を視野に入れていたHonda 0シリーズのセダンとSUV、そしてアキュラRSXの開発・発売を中止する方針を発表した。