イラン大統領府は２４日、最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）の事務局長に精鋭軍事組織「革命防衛隊」の元副司令官モハンマドバゲル・ゾルガドル氏が任命されたと発表した。トランプ米大統領が主張する米イランの停戦交渉も含め、今後は保守強硬派のゾルガドル氏が安保事項を実質的に判断するとみられる。外交・安保政策を決定するＳＮＳＣの事務局長は、イスラエルの空爆で今月、アリ・ラリジャニ氏が殺害されて以降、空席となっ