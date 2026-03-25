お笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）が、24日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜2時17分）に出演。相方の西野亮廣（45）とともに03年の“失踪事件”を振り返った。ダイアンとキングコングは大阪NSC（吉本総合芸能学院）22期生の同期。キングコングは99年デビューの直後にブレークし、ダイアンと差がついた経歴を語った。梶原は多忙な若手時代を振り返る形で「言われたことある？相方から『寝るな』って