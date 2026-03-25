女優・歌手の中山美穂さんが54歳で亡くなってから約1年3カ月。彼女のオフィシャルサイトが3月末で閉鎖されることが発表され、ファンの間であらためて寂しさが広がっている。「中山さんが亡くなったのは2024年12月6日。自宅での入浴中の、不慮の事故が原因とされています。この日は、大阪でクリスマスライブを開催する予定でした。突然の訃報に、会場に詰めかけたファンが立ち尽くしたと報じられました」（芸能担当記者）「ミポリ