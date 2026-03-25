落語家・立川志らくが２５日までにユーチューブチャンネル「【公式】立川志らくのひとりワイドショー」を更新。先日開催された「Ｒ−１グランプリ２０２６」について自身の見解を語った。志らくは、今回のＲ−１で優勝した今井らいぱちについて「１本目の方が好きだった」と明かした。「知的でありながら実にナンセンスで面白かった」。２本目については「途中まで、そこまで面白いのかな、という感じで見てました」と言いつつ