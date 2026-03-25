ドジャース・大谷翔平投手が２４日（日本時間２５日）のオープン戦・エンゼルス戦（ドジャー・スタジアム）に「１番・ＤＨ兼投手」として二刀流出場。４回終了時点で１１奪三振という衝撃的な投球内容は、ドジャース以外の全ＭＬＢ球団のファンを絶望させるに十分なものだった。大谷は今季から本格的に二刀流プレーヤーとしての活動をリスタートする予定。現地メディア「クラッチポインツ」は「この日の大谷の投球は、今季のシ