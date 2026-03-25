第９８回選抜高等学校野球大会の第７日第１試合（２５日）で神村学園（鹿児島）が智弁学園（奈良）に延長１０回タイブレークの末、１―２で惜敗。２００５年のセンバツ準優勝以来となる８強入りを逃した。「角谷君へのフォークが浮いてしまった。監督さんからは低めに投げるよう指示を出されたんですけど、高めに浮いてしまった」。神村学園の龍頭汰樹投手（３年）にとって悔いの残る１球となった。１―１でタイブレークに入った