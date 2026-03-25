【モデルプレス＝2026/03/25】タレントの辻希美が2026年3月25日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）にVTR出演。長女・希空（のあ）の反抗期について語った。【写真】18歳辻ちゃん長女、父親と頬寄せ密着◆辻希美、家庭での食事事情明かす今回の放送では、2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した辻が登場。同番組の水曜レギュラーを務めていたが、2025年6月4日の放送