過激な「ドッキリ」動画で人気を博したYouTuberグループ「チャンネルがーどまん」の解散をめぐり、泥沼の暴露合戦が続いている。「ニューハーフ嬢と不倫」「パワハラ、暴力等の情報も」グループをめぐっては、リーダーのがーどまんさんが2026年3月17日にXで「メンバーが僕以外辞めました」と投稿。翌18日公開の動画では、がーどまんさんをはじめとするメンバーやスタッフが激しく口論する様子が映され、MYさん、山ちゃん、マチョリ