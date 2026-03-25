吉柳咲良が、アーティストとしての2026年最初のシングルにして第4弾シングルとなる「Creepy」を3月27日に配信リリースすることを発表した。今作も、ちゃんみな、HANAなどを手掛けるRyosuke “Dr.R” Sakaiのプロデュースによる作品。攻撃的かつ中毒性のあるダンストラックに、自身のアイデンティティとの葛藤や違和感を描きながらも、前へ向かう強さを表現したリリックが魅力の1曲に仕上がっているとのことだ。そして、配信日の3月