女優のともさかりえ（４６）が２４日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に出演。３回目の結婚を回顧し、２１歳長男との関係性について語った。ともさかは２００３年に俳優で演出家、脚本家の河原雅彦氏と結婚。０４年１０月に長男が誕生するも、０８年に離婚。１１年にシンガーソングライターのスネオヘアーと再婚したが、１６年に離婚。２２年には１０歳以上年上の編集者と３度目の結婚をして