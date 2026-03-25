福島県は２５日、県の公式サイトを更新し「ＴＯＫＩＯ課」の名称を使用しないと発表した。同課は、ＴＯＫＩＯ（昨年６月に解散）が出演していた日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」のロケ地「ＤＡＳＨ村」があった縁で２０２１年に設置。東日本大震災の復興も兼ねたイベントなどを行っていたが、メンバーの国分太一が昨年コンプライアンス違反を理由に無期限活動休止。城島茂、松岡昌宏の活動など、今後に注目が集まってい