インスタグラムで成功動画を公開今月行われたフィギュアスケート世界ジュニア選手権の男子シングルで、日本勢初となる連覇を達成した17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が自身のインスタグラムを更新。大技4回転ルッツを決めたことを報告した。美しく跳び、着氷も踏ん張った。中田は24日に自身のインスタグラムを更新。「4lz!!5種類目！」と記し、実際の4回転ルッツの動画を添えた。中田はこれまでトウループ、サルコー