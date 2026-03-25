◆センバツ第７日▽２回戦専大松戸―九州国際大付（２５日・甲子園）九州国際大付は２回戦でベテランの持丸修一監督（７７）率いる専大松戸と戦う。九州国際大付・楠城祐介監督（４２）は試合前に取材に応じ「ミスはあるでしょうからカバーリングが１番大事かな」。神戸国際大付との１回戦では計１１安打を放ち「打てるときもあれば打てないときもあると僕自身そういう考え。うまくかみ合ってくれればいいなと思ってます」