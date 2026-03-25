英シンガー・ソングライターのジェシー・Jが、ツアー中に車の天井に頭を強く打ち、「首を折ったと思った」と恐怖の瞬間を明かした。北京滞在中に起きた事故を受け、MRI検査のため病院に搬送されたという。 【写真】シャレにならん…北京でまさかのMRI検査 ジェシーはコンサート会場へ向かう途中、インスタグラムに投稿した映像で、車の後部座席に乗り込む際に頭を天井にぶつける様子を