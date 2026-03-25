シント＝トロイデンはレギュラーシーズン3位と躍進ベルギー1部シント＝トロイデン（STVV）は今季、レギュラーシーズンで驚きの3位に躍進し、大きな注目を集めている。2017年に日本のDMM.comグループに買収されて以降、独自のモデルを築き上げてきた。フランス紙「レキップ」は「日本と欧州エリートをつなぐ理想的な架け橋」と、その特異な立ち位置と成功を高く評価している。現在、26人のプレーヤーのうち8人が日本人で構成さ