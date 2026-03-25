俳優の白石麻衣さんが、自身の公式YouTubeチャンネル「my channel」にて、最新の動画を公開。自身初となる本格的なコスプレ企画に挑戦し、人気漫画・アニメ作品の『チェンソーマン』のキャラクターに扮した姿を披露しました。 【写真を見る】【 白石麻衣 】初コスプレ企画で『チェンソーマン』マキマを完全再現「みんなでやると楽しい！」作品愛を熱弁動画の冒頭、白石さんは、「私が絶賛今、だだはまりしているチ