気象台は、午後1時23分に、なだれ注意報を富士吉田市、鳴沢村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山梨県・富士吉田市、鳴沢村に発表（雪崩注意報） 25日13:23時点東部・富士五湖では、26日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■富士吉田市□なだれ注意報【発表】26日にかけて注意■鳴沢村□なだれ注意報【発表】26日にかけて注意